Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов
По его словам, приезжающие в РФ из ближнего зарубежья всё чаще связываются с криминалом.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В России необходимо провести кодификацию миграционного законодательства, а также ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов. С таким предложением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Как пишет Интерфакс, на сегодняшний день миграцию регулируют сотни нормативных актов, а нормативная база весьма запутана. В новом документе председатель СК предложил прописать все формы миграции, порядок учёта мигрантов, а также определить все виды контроля таких людей, включая геномную регистрацию.
"Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления", — подчеркнул Бастрыкин.
По его словам, такая необходимость возникла в связи с возросшим уровнем преступлений, в которых участвуют приезжающие из ближнего зарубежья. При этом чаще всего мигрантов уличают за нарушением общественного порядка и участием в массовых драках.
Ранее Лайф сообщал, что летом 2021 года Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому иностранцам, работающим в России, необходимо обладать минимальным уровнем знания русского языка, истории страны и основ законодательства. Мигранты должны будут, в частности, свободно владеть языком в социально-бытовой сфере и при общении на некоторые специальные темы, уметь заполнять различные документы.
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