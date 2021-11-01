Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

В России необходимо провести кодификацию миграционного законодательства, а также ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов. С таким предложением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как пишет Интерфакс, на сегодняшний день миграцию регулируют сотни нормативных актов, а нормативная база весьма запутана. В новом документе председатель СК предложил прописать все формы миграции, порядок учёта мигрантов, а также определить все виды контроля таких людей, включая геномную регистрацию.

"Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления", — подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, такая необходимость возникла в связи с возросшим уровнем преступлений, в которых участвуют приезжающие из ближнего зарубежья. При этом чаще всего мигрантов уличают за нарушением общественного порядка и участием в массовых драках.