В мэрии Москвы рассказали о нехватке трудовых ресурсов на стройках

Дефицит трудовых ресурсов на столичных стройках составляет около 40%. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, на сегодняшний день на объектах не хватает примерно 80 тысяч человек.

По словам Бочкарёва, из-за пандемии многие рабочие мигранты уехали на родину, поэтому их число в Москве сократилось в три раза. При этом, как уточнил вице-мэр, на стройках стало больше жителей Подмосковья.

"Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов", — сказал Бочкарёв в беседе с РБК.

Он добавил, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов. При этом в мэрии считают, что строительная отрасль должна требовать в три раза меньше людей, но зарплата у них должна быть в 2–3 раза выше.