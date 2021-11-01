В глобальном потеплении климата увидели угрозу для России

Изменение климата планеты создаёт многочисленные угрозы для России и её населения. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, который принимает участие в XXVI Конференции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

По его словам, значительная часть РФ находится в арктическом регионе, а там температура растёт более чем в два раза быстрее, чем в среднем. Так, например, лесные пожары в Сибири из года в год бьют рекорды по мощности и ущербу экологии.

"Тает вечная мерзлота, а на ней построена значительная часть российской инфраструктуры, что создаёт угрозы для зданий, дорог, железнодорожных путей в этой части России", — сказал Таалас.

По его словам, из-за пожаров в лесах и торфяниках возрастает риск для здоровья людей, ухудшается качество воздуха и увеличиваются объёмы выбросов парниковых газов в атмосферу, а повышение уровня мирового океана из-за таяния льдов представляет угрозу для некоторых частей России.

Профессор отметил, что принимаемые меры по борьбе с изменением климата являются вызовом для российской экономики, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа. Он подчеркнул, что отказ от их использования в мире создаст определённые трудности для страны. При этом, по мнению специалиста, продолжающееся потепление климата может нанести огромный экономический ущерб всему миру и не допустить этого можно лишь благодаря совместным усилиям.