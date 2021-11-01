НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком

Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и не решаются давать никаких прогнозов.

1 ноября, 05:12
<p>Фото © <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2021/11/01/70227989/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS.ru</a></p>

Фото © NGS.ru

В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Инцидент произошёл утром 1 ноября во время обследования теплового узла одного из местных лицеев. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения.

"В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея", — сообщили в пресс-службе теплосетевой компании.

В Кирове 10-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги 40% тела

В Кирове 10-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги 40% тела

Все трое пострадавших были экстренно доставлены в больницу с ожогом от 50 до 80% поверхности тела и сейчас находятся в реанимации. Врачи не решаются давать никаких прогнозов и оценивают состояние мужчин как тяжёлое.

Ранее Лайф писал, что на Камчатке рабочего затянуло в установку для переработки рыбных отходов, 45-летнего мужчину спасти не удалось.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1