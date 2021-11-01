В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Инцидент произошёл утром 1 ноября во время обследования теплового узла одного из местных лицеев. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения.

"В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея", — сообщили в пресс-службе теплосетевой компании.

Все трое пострадавших были экстренно доставлены в больницу с ожогом от 50 до 80% поверхности тела и сейчас находятся в реанимации. Врачи не решаются давать никаких прогнозов и оценивают состояние мужчин как тяжёлое.