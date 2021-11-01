Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции из Кабо-Верде

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не боится угроз со стороны украинских политиков и представителей правоохранительных органов. Об этом она призналась в беседе с РИА "Новости".

"Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать", — сказала Поклонская.

Она добавила, что сожалеет, если у генпрокурора и главы МИД Украины действительно больше нет дел, кроме как планировать преступление против России.