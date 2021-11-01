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Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции из Кабо-Верде

По её словам, работа в прокуратуре всегда так или иначе была связана с угрозами.

1 ноября, 05:24
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не боится угроз со стороны украинских политиков и представителей правоохранительных органов. Об этом она призналась в беседе с РИА "Новости".

"Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать", — сказала Поклонская.

Она добавила, что сожалеет, если у генпрокурора и главы МИД Украины действительно больше нет дел, кроме как планировать преступление против России.

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Напомним, что ранее Украина послала запрос на экстрадицию Натальи Поклонской в МИД Кабо-Верде. Тогда сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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