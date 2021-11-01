Россиян предупредили о переходе нелегальных кредиторов в онлайн

В России увеличилось число "чёрных кредиторов", которые действуют полностью через сеть Интернет. Об этом рассказал глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, компании, выдающие кредиты без лицензии Центробанка, постепенно переходят в онлайн и нередко переводят деньги заёмщикам без личной встречи. При этом, по словам Ляха, во время прошлогодней самоизоляции такие методы нелегальными кредиторами практически не использовались.

"Можно было найти предложения в Интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для скоринга твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен", — рассказал Лях в беседе с РБК.

По его словам, за последние девять месяцев ЦБ выявил почти 700 "чёрных кредиторов", половина из которых пришлась на третий квартал 2021 года. Такой большой рост в ЦБ связывают с появлением на сайте регулятора списка организаций, которые осуществляют нелегальную деятельность. Из-за этого, вероятно, злоумышленники пытаются оказать как можно больше услуг за меньший срок. В ЦБ также предупредили, что такие организации, как правило, работают вместе с нелегальными взыскателями, которые не стесняются любых методов для возвращения долга.