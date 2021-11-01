Житель Бруклина бросил коктейль Молотова в продуктовый магазин

В Бруклине покупатель бросил коктейль Молотова в продуктовый магазин. Видео © Telegram / SHOT

Американец поджёг продуктовый магазин в нью-йоркском Бруклине. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, 38-летний Джоэл Мангал бросил в супермаркет коктейль Молотова. Прилавок магазина тут же вспыхнул, а из подсобки выбежали испуганные продавцы. В результате поджога пострадал один человек, он отделался лёгкими травмами.

Хулиган хотел бросить вторую бутылку с зажигательной смесью, но этому помешал случайный прохожий. Он выбил из рук мужчины ёмкость с коктейлем Молотова, после чего тот скрылся. Как сообщил пожарный комиссар Даниэль Нигро, подозреваемого задержали. Ему предъявлены обвинения в поджоге, нападении, а также в незаконном хранении оружия и хулиганстве. О мотивах поджигателя не сообщается.