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В России третий день подряд фиксируют более 40 тысяч случаев ковида в сутки

За последние 24 часа медики зарегистрировали 1155 летальных исходов из-за инфекции.

1 ноября, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

В России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку регионов–"лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866). Полностью выздоровело 23 187 человек, скончалось 1155. Таким образом, всего с начала пандемии в России выявили 8 554 192 заразившихся. Из них 7 381 726 уже выздоровели.

Ранее Лайф писал, что в Крыму 30-й день подряд фиксируют максимум по числу заболевших коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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