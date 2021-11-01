В России третий день подряд фиксируют более 40 тысяч случаев ковида в сутки
За последние 24 часа медики зарегистрировали 1155 летальных исходов из-за инфекции.
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
В России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.
"За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.
Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку регионов–"лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866). Полностью выздоровело 23 187 человек, скончалось 1155. Таким образом, всего с начала пандемии в России выявили 8 554 192 заразившихся. Из них 7 381 726 уже выздоровели.
Ранее Лайф писал, что в Крыму 30-й день подряд фиксируют максимум по числу заболевших коронавирусом.
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