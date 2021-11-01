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Власти Севастополя решили досрочно свернуть блокпосты на въезде в город

По словам губернатора Михаила Развожаева, цель введения ограничений была достигнута: туристический поток снизился.

1 ноября, 15:20
<p>Фото © <a href="https://sev.gov.ru/info/news/161366/?sphrase_id=3039357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Севастополя</a></p>

Фото © Правительство Севастополя

В Севастополе приняли решение снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они будут работать все нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.

"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить", отметил он.

Напомним, что блокпосты в Севастополе заработали 30 октября, на них у всех въезжающих в город проверяли наличие QR-кодов. В первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей. Во второй день работы блокпостов в Севастополе, выставленных в связи с распространением коронавируса, 124 машины и два экскурсионных автобуса не пустили в город.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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