Власти Севастополя решили досрочно свернуть блокпосты на въезде в город
По словам губернатора Михаила Развожаева, цель введения ограничений была достигнута: туристический поток снизился.
Фото © Правительство Севастополя
В Севастополе приняли решение снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они будут работать все нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.
"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить", — отметил он.
Напомним, что блокпосты в Севастополе заработали 30 октября, на них у всех въезжающих в город проверяли наличие QR-кодов. В первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей. Во второй день работы блокпостов в Севастополе, выставленных в связи с распространением коронавируса, 124 машины и два экскурсионных автобуса не пустили в город.
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