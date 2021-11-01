Власти Севастополя решили досрочно свернуть блокпосты на въезде в город

В Севастополе приняли решение снять блокпосты на въезде в город, хотя планировалось, что они будут работать все нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник.

"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить", — отметил он.

Напомним, что блокпосты в Севастополе заработали 30 октября, на них у всех въезжающих в город проверяли наличие QR-кодов. В первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей. Во второй день работы блокпостов в Севастополе, выставленных в связи с распространением коронавируса, 124 машины и два экскурсионных автобуса не пустили в город.