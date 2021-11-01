В США выделили почти 23 млн на вещание антироссийского радио в Крыму

Госдеп США и Национальный фонд демократии (NED)* выделили порядка 22,7 миллиона рублей на вещание антироссийской радиостанции "Радіо Кримських громад" ("Радио крымских общин") в Крыму. Такие данные приводят в "Комитете защиты национальных интересов" со ссылкой на портал USAspending, отражающий выделенные Штатами на различные цели средства.

Так, радиостанция с начала своей работы получила от Госдепа 8,5 млн рублей (120 тыс. долларов). 1,7 млн рублей (25 тыс. долларов) поступили в 2017 году, 4,6 млн рублей (65 тыс. долларов) в 2019 году и 2,1 млн рублей (30 тыс. долларов) — в 2021 году. Остальные деньги радио выделял NED, признанный в России нежелательной организацией.

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