"Мисс Якутия" запатентовала своё имя, чтобы запретить называть им алкомаркеты

Блогерша Туйаара Алаас, получившая в 2004 году титул "Мисс Якутия", зарегистрировала своё имя как товарный знак, чтобы не ассоциироваться у людей с названиями местных алкомаркетов. Девушка занялась этим вопросом ещё в прошлом году, а сейчас получила сертификат Роспатента.

"Мне было очень неприятно слышать и читать про алкомаркет, про водку "Алаас", про вино "Туйаара", про разные компании, использующие название "Алаас". И за каждый их косяк прилетал камень в мой огород. Однажды даже столкнулась с агрессией, что якобы я специально спаиваю людей и открываю алкомаркеты. Хотя я не имею отношения к ним", — пожаловалась девушка в "Инстаграме".

Блогерша утверждает, что намерена запретить использовать название "Алаас" для алкогольных напитков и алкомаркетов. Правда, она готова сотрудничать с предприятиями, использующими эти слова в названии, при условии, что компании получат от неё разрешение.