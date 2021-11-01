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"Мисс Якутия" запатентовала своё имя, чтобы запретить называть им алкомаркеты

По словам блогера, она хочет защитить семейную репутацию, ведь её имя ассоциируется у жителей региона с алкогольными напитками.

1 ноября, 15:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alaas01?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Туйаара Алаас</a></p>

Фото © Facebook / Туйаара Алаас

Блогерша Туйаара Алаас, получившая в 2004 году титул "Мисс Якутия", зарегистрировала своё имя как товарный знак, чтобы не ассоциироваться у людей с названиями местных алкомаркетов. Девушка занялась этим вопросом ещё в прошлом году, а сейчас получила сертификат Роспатента.

"Мне было очень неприятно слышать и читать про алкомаркет, про водку "Алаас", про вино "Туйаара", про разные компании, использующие название "Алаас". И за каждый их косяк прилетал камень в мой огород. Однажды даже столкнулась с агрессией, что якобы я специально спаиваю людей и открываю алкомаркеты. Хотя я не имею отношения к ним",пожаловалась девушка в "Инстаграме".

Блогерша утверждает, что намерена запретить использовать название "Алаас" для алкогольных напитков и алкомаркетов. Правда, она готова сотрудничать с предприятиями, использующими эти слова в названии, при условии, что компании получат от неё разрешение.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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