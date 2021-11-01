Психолог назвал простой способ затормозить деменцию на раннем этапе

Психолог Владимир Крупин рассказал о способе затормозить деменцию на раннем этапе и о том, как помочь человеку с данным недугом. По его словам, такие люди особенно нуждаются в заботе и правильном подходе. Если упустить этот момент, пожилой родственник может оказаться опасен как для себя, так и для окружающих.

"Деменция для родственников — непростое заболевание. Очень трудно принять, когда личность твоего близкого человека фактически начинает разрушаться", — объяснил Крупин в беседе с телеканалом "360".

Если нет возможности находиться рядом с таким человеком, врач советует обратиться в социальные службы или психиатрическую больницу. По словам психолога, человека с деменцией очень важно оградить от причинения вреда: по возможности поменять плиту, убрать спички, спрятать острые предметы. Также Крупин порекомендовал положить в его карман записку с контактами родственников.

Психолог также озвучил способ затормозить деменцию на раннем этапе — нужно делать рутинные вещи непривычным для себя образом. Это помогает сохранять нейронные связи и создавать новые.