Психолог назвал простой способ затормозить деменцию на раннем этапе
Специалист также перечислил главные правила ухода за родственниками, у которых есть этот страшный недуг.
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Психолог Владимир Крупин рассказал о способе затормозить деменцию на раннем этапе и о том, как помочь человеку с данным недугом. По его словам, такие люди особенно нуждаются в заботе и правильном подходе. Если упустить этот момент, пожилой родственник может оказаться опасен как для себя, так и для окружающих.
"Деменция для родственников — непростое заболевание. Очень трудно принять, когда личность твоего близкого человека фактически начинает разрушаться", — объяснил Крупин в беседе с телеканалом "360".
Если нет возможности находиться рядом с таким человеком, врач советует обратиться в социальные службы или психиатрическую больницу. По словам психолога, человека с деменцией очень важно оградить от причинения вреда: по возможности поменять плиту, убрать спички, спрятать острые предметы. Также Крупин порекомендовал положить в его карман записку с контактами родственников.
Психолог также озвучил способ затормозить деменцию на раннем этапе — нужно делать рутинные вещи непривычным для себя образом. Это помогает сохранять нейронные связи и создавать новые.
Ранее австралийские учёные назвали четыре продукта, стремительно приближающие деменцию. А защитить от старческого слабоумия смогут фрукты и овощи, насыщенные антиоксидантами.
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