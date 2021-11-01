Советник офиса Зеленского насмешил пророчеством о поражении России в войне с Украиной

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович отметился очередным самонадеянным выпадом в адрес России. На этот раз чиновник спрогнозировал, что Вооружённые силы РФ якобы не смогут победить украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны.

"Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка… Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состава", — отметил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".