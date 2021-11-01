Советник офиса Зеленского насмешил пророчеством о поражении России в войне с Украиной
Автором прогноза выступил Алексей Арестович — тот самый чиновник, который ранее угрожал Москве ещё не разработанными украинскими ракетами.
Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович отметился очередным самонадеянным выпадом в адрес России. На этот раз чиновник спрогнозировал, что Вооружённые силы РФ якобы не смогут победить украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны.
"Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка… Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состава", — отметил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Аресторович рассказал о планах направить разрабатываемые украинские ракеты на Москву, но это заявление не вызывало в российском МИД ничего, кроме усмешки. А вот в Госдуме окрестили безумными фантазиями ракетные угрозы Украины. Там считают, что политические деятели Незалежной играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях двух стран.
О грядущей войне с Россией сегодня заявили и в "Нафтогазе". По мнению главы компании Юрия Витренко, после запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина становится более уязвимой к вторжению из России, а на данный момент сохранение украинского транзита якобы является "сдерживающим фактором" для Москвы.
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