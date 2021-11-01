Глава "Нафтогаза" предрёк войну с Россией после запуска "Северного потока – 2"

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что после запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина становится более уязвимой к вторжению из России. Такое мнение он озвучил в интервью Financial Times. Со слов Витренко, на данный момент сохранение украинского транзита якобы является "сдерживающим фактором" для Москвы.