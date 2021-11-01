Глава "Нафтогаза" предрёк войну с Россией после запуска "Северного потока – 2"
По словам Витренко, текущее сохранение украинского транзита якобы является одним из немногих сдерживающих факторов для Москвы.
Фото © Facebook.com / Юрій Вітренко
Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что после запуска газопровода "Северный поток – 2" Украина становится более уязвимой к вторжению из России. Такое мнение он озвучил в интервью Financial Times. Со слов Витренко, на данный момент сохранение украинского транзита якобы является "сдерживающим фактором" для Москвы.
"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями", — заключил он.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Позже российский лидер Владимир Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Незалежной, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Киев в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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