Студентка из Екатеринбурга пожаловалась на изнасилование, но камеры в отеле раскрыли правду о "нападении"

В Екатеринбурге пожаловавшуюся на изнасилование студентку заподозрили в проституции. Видео © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге студентка обвинила мужчину в изнасиловании, однако в полиции заподозрили, что история может быть весьма приукрашена. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

23-летняя Алина написала большой пост в "Инстаграме", в котором рассказала, что ранним утром на неё якобы набросился неизвестный и изнасиловал прямо в парке. После этого, по словам девушки, мужчина вызвал такси и под угрозой расправы повёз в отель, где надругался над ней ещё раз. По словам Алины, сбежать ей удалось после того, как её обидчик уснул. Публикация вызвала общественный резонанс, однако в полиции, куда студентка подала заявление, в историю не поверили.