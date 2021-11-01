Студентка из Екатеринбурга пожаловалась на изнасилование, но камеры в отеле раскрыли правду о "нападении"
Вместе со своим "насильником" девушка разгуливала по гостинице и даже ходила в магазин. Реальность оказалась не сильно похожа на озвученную ею историю.
Фото © Telegram / SHOT
В Екатеринбурге пожаловавшуюся на изнасилование студентку заподозрили в проституции. Видео © Telegram / SHOT
В Екатеринбурге студентка обвинила мужчину в изнасиловании, однако в полиции заподозрили, что история может быть весьма приукрашена. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
23-летняя Алина написала большой пост в "Инстаграме", в котором рассказала, что ранним утром на неё якобы набросился неизвестный и изнасиловал прямо в парке. После этого, по словам девушки, мужчина вызвал такси и под угрозой расправы повёз в отель, где надругался над ней ещё раз. По словам Алины, сбежать ей удалось после того, как её обидчик уснул. Публикация вызвала общественный резонанс, однако в полиции, куда студентка подала заявление, в историю не поверили.
Правоохранители заподозрили Алину в проституции. Кроме того, там не исключают, что девушка может быть вебкам-моделью. На кадрах с камеры наблюдения в отеле "Ямал" видно, что студентка спокойно идёт за "насильником", затем они вместе выходят, предположительно, в магазин. Сотрудники гостиницы рассказали, что вернулась девушка с соком и мороженым в руках, после чего пара отправилась в номер. Мужчину, который якобы изнасиловал Алину, опросили, но задерживать пока не стали.
Ранее Лайф писал, что в центре Москвы неизвестный затащил в машину 14-летнюю школьницу и изнасиловал. Позже выяснилось, что история была плодом бурной фантазии девушки, которую она придумала, чтобы избежать наказания.
Комментариев: 1
Роман Имполитов,всё верно , имя АЛИНА - это сокращенное - обвинила мужчину в изнасиловании, но если бы этого видео не было бы ,то нужно было посмотреть на её фамилию и всё сталь бы понятно - врёт она или не врёт. Удачи.