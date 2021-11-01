Ленобласть признала QR-коды зарубежных вакцин для посещения музеев и театров
В регионе с 30 октября действует система QR-кодов для допуска в кафе, кинотеатры, фитнес-клубы и другие учреждения и организации.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В музеи и театры Ленинградской области будут пропускать по QR-кодам посетителей, сделавших прививки зарубежными вакцинами. Такое решение принято главой региона Александром Дрозденко по согласованию с Роспотребнадзором.
"Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от CoViD-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", — говорится в сообщении областного правительства.
Напомним, в Ленобласти с 30 октября действует система QR-кодов для допуска в кафе, театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы. Кроме того, попасть в эти учреждения можно при наличии медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.
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