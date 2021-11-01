Как со своего смартфона понять, что именно ваш ребёнок смотрит в "Тиктоке": 5 шагов

Если вы думаете, что ваш ребёнок не сидит в "Тиктоке", то вы ошибаетесь. Даже если он ещё совсем маленький. Аудитория этой платформы растёт так стремительно, что момент прозевали даже бывалые маркетологи. Ещё три года назад в "Тиктоке" было около восьми млн пользователей из России, а сегодня эта цифра достигла 40 млн. Между тем многие родители бьют тревогу — это даже не YouTube, там контента в разы больше и, соответственно, кто-то влияет на детей гораздо сильнее. Запретительные меры не действуют. А кто-то может даже взять телефон и изучить ленту соцсети ребёнка. Вариант рабочий... если в планах было нарушить личные границы и потерять доверие. Есть способы честные и более эффективные. О них и поговорим.

Первый шаг. Прежде чем изучать ленту ребёнка, нужно скачать приложение на свой смартфон. Для телефонов на Android сделать это можно по этой ссылке, для гаджетов Apple — по этой. После создайте свой аккаунт. Важный момент! Не указывайте свой настоящий возраст и имя. Лучше выбрать год рождения своего ребёнка, а имя пользователя оставить таким, что предлагают в форме регистрации. Так вы не раскроете ваши планы ребёнку раньше времени и сразу подскажете алгоритмам "Тиктока", что вам показывать хотя бы исходя из возраста.

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Второй шаг. Нужно найти аккаунт вашего ребёнка в "Тиктоке" и подписаться на те же профили, что и он. Для этого нужно зайти в раздел "Интересное" (вторая кнопка внизу экрана) и в поисковой строке вверху ввести предположительное имя пользователя сына или дочери. Среди предложенных вариантов выберите аккаунт ребёнка, потом нажмите на кнопку "Подписки" и начинайте подписываться на всех по списку. Это новые подсказки алгоритмам "Тиктока", чтобы они показывали вам то же самое, что и вашему ребёнку.

Коллаж © Life

Третий шаг. Большую часть времени пользователи "Тиктока" проводят во вкладке "Рекомендации". В ленте появляются ролики не тех, на кого подписан человек, а тех, кто, по предположениям алгоритмов, будет ему интересен. Теперь ваша задача сделать так, чтобы так называемые реки показывали не то, что нравится вам, а то, что смотрит ваш ребёнок. Для этого, когда вы подпишетесь на все аккаунты, переходите на главную страницу приложения (первая кнопка в нижнем меню), затем вверху выберите вкладку "Подписки" и начинайте понемногу мониторить, что публикуют те, на кого подписан ребёнок, и периодически лайкайте то, что видите. Со временем лента рекомендаций всё больше будет отражать интересы вашего чада.

Коллаж © Life

Четвёртый шаг. Для продвинутых родителей. Поговорите со своим ребёнком, можно ли подписаться на него в "Тиктоке". Если он откажется, уважайте его мнение. Это трудно понять, но, поверьте, в этом нет ничего страшного. Подростку просто нужно пространство для общения, где за ним не следят. Ваша задача — дать ему личную свободу и выбор. Если же ребёнок согласится, смело подписывайтесь на него и начинайте обмениваться интересными видео. Это одна из самых важных частей пользовательского опыта в "Тиктоке".

Коллаж © Life