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Как со своего смартфона понять, что именно ваш ребёнок смотрит в "Тиктоке": 5 шагов

Разбираемся, как, не нарушая личные границы ребёнка, присматривать за ним в соцсети и при этом получить возможность наладить с ним отношения.

1 ноября, 10:57

Фото © Unsplash / Annie Spratt, Solen Feyissa

Если вы думаете, что ваш ребёнок не сидит в "Тиктоке", то вы ошибаетесь. Даже если он ещё совсем маленький. Аудитория этой платформы растёт так стремительно, что момент прозевали даже бывалые маркетологи. Ещё три года назад в "Тиктоке" было около восьми млн пользователей из России, а сегодня эта цифра достигла 40 млн. Между тем многие родители бьют тревогу — это даже не YouTube, там контента в разы больше и, соответственно, кто-то влияет на детей гораздо сильнее. Запретительные меры не действуют. А кто-то может даже взять телефон и изучить ленту соцсети ребёнка. Вариант рабочий... если в планах было нарушить личные границы и потерять доверие. Есть способы честные и более эффективные. О них и поговорим.

Фото © Unsplash / Annie Spratt, Solen Feyissa

Фото © Unsplash / Annie Spratt, Solen Feyissa

Первый шаг. Прежде чем изучать ленту ребёнка, нужно скачать приложение на свой смартфон. Для телефонов на Android сделать это можно по этой ссылке, для гаджетов Apple — по этой. После создайте свой аккаунт. Важный момент! Не указывайте свой настоящий возраст и имя. Лучше выбрать год рождения своего ребёнка, а имя пользователя оставить таким, что предлагают в форме регистрации. Так вы не раскроете ваши планы ребёнку раньше времени и сразу подскажете алгоритмам "Тиктока", что вам показывать хотя бы исходя из возраста.

Коллаж © Life

Коллаж © Life

Второй шаг. Нужно найти аккаунт вашего ребёнка в "Тиктоке" и подписаться на те же профили, что и он. Для этого нужно зайти в раздел "Интересное" (вторая кнопка внизу экрана) и в поисковой строке вверху ввести предположительное имя пользователя сына или дочери. Среди предложенных вариантов выберите аккаунт ребёнка, потом нажмите на кнопку "Подписки" и начинайте подписываться на всех по списку. Это новые подсказки алгоритмам "Тиктока", чтобы они показывали вам то же самое, что и вашему ребёнку.

Коллаж © Life

Коллаж © Life

Третий шаг. Большую часть времени пользователи "Тиктока" проводят во вкладке "Рекомендации". В ленте появляются ролики не тех, на кого подписан человек, а тех, кто, по предположениям алгоритмов, будет ему интересен. Теперь ваша задача сделать так, чтобы так называемые реки показывали не то, что нравится вам, а то, что смотрит ваш ребёнок.

Для этого, когда вы подпишетесь на все аккаунты, переходите на главную страницу приложения (первая кнопка в нижнем меню), затем вверху выберите вкладку "Подписки" и начинайте понемногу мониторить, что публикуют те, на кого подписан ребёнок, и периодически лайкайте то, что видите. Со временем лента рекомендаций всё больше будет отражать интересы вашего чада.

Коллаж © Life

Коллаж © Life

Четвёртый шаг. Для продвинутых родителей. Поговорите со своим ребёнком, можно ли подписаться на него в "Тиктоке". Если он откажется, уважайте его мнение. Это трудно понять, но, поверьте, в этом нет ничего страшного. Подростку просто нужно пространство для общения, где за ним не следят. Ваша задача — дать ему личную свободу и выбор. Если же ребёнок согласится, смело подписывайтесь на него и начинайте обмениваться интересными видео. Это одна из самых важных частей пользовательского опыта в "Тиктоке".

Коллаж © Life

Коллаж © Life

Пятый шаг. Если ребёнок вас поддержит и тоже станет делиться любимыми роликами, считайте, вы выиграли. Будет не лишним и включить уведомления на публикации. Как только он что-то запостит, вы тут же об этом узнаете. Так ненавязчиво вы сможете не только присматривать за чадом, но и быть с ним на одной волне. А это уже совсем другой уровень отношений!

Если вы не найдёте на этом видео кота за 15 секунд, значит, вы типичный тиктокер

Если вы не найдёте на этом видео кота за 15 секунд, значит, вы типичный тиктокер

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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