Глюкоза написала глубокий текст про сексуальность, но из-за фото его мало кто прочитал

Что для меня сексуальность? На самом деле это состояние души! Если я чувствую себя сексуальной, я чувствую себя здоровой. ⁣⁣Это никогда не зависит от моего внешнего вида. Я могу быть дома в тапочках и с пучком и ощущать внутри себя эту энергию, а мир отвечает мне взаимностью.⁣ А могу быть в максимально открытом платье на мероприятии и чувствовать себя гадким утёнком

Глюкоза