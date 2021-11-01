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Глюкоза написала глубокий текст про сексуальность, но из-за фото его мало кто прочитал

Исполнительница никогда не боялась дерзких экспериментов, но этот одобрили не все.

1 ноября, 09:37

35-летняя исполнительница хита "Невеста" Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa) решила поразмышлять на откровенную тему, ответив в "Инстаграме" на вопрос, что для неё значит сексуальность. Глюкоза рассказала, что для неё это внутреннее состояние, которое не зависит от внешнего вида. И свои мысли звезда подкрепила жаркими фото, на которых предстала в плаще, наброшенном на голое тело.

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Что для меня сексуальность? На самом деле это состояние души! Если я чувствую себя сексуальной, я чувствую себя здоровой. ⁣⁣Это никогда не зависит от моего внешнего вида. Я могу быть дома в тапочках и с пучком и ощущать внутри себя эту энергию, а мир отвечает мне взаимностью.⁣ А могу быть в максимально открытом платье на мероприятии и чувствовать себя гадким утёнком

Глюкоза

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Певица сопроводила текст фото своего стройного тела и изящной груди, которую едва прикрывал чёрный плащ. Как следствие, подписчики обсуждали в основном именно снимки, а не смыслы, которые заложила Наталья. А между тем Глюкоза уверена — чтобы оставаться желанной, нужно следить за гормональным фоном, ходить на бьюти-процедуры, развивать себя и избегать токсичных отношений. Не забыла артистка упомянуть и насыщенную интимную жизнь.

Ну и, конечно же, хороший секс. Многие считают, что в современном мире секс слишком переоценён, а я не соглашусь! Он наполняет нас каждый день, даёт уверенность, убирает зажимы, страхи и загоны. А мы рождаемся заново и испытываем невероятные эмоции ;)

Глюкоза

Фото © Instagram / glukozamusic

Фото © Instagram / glukozamusic

Однако откровенность на словах и на фото вызвала противоречивые эмоции у пользователей. Они сочли её слишком пошлой. Однако у звезды нашлись и защитники, которым горячие кадры пришлись по душе.

Неинтересно, одни фото и ничего больше. Контент ни о чём. Отписка, ну серьёзно не Ирина Шейк. Красивая, да, но скучно


shevchenko3181

Глюкозу несёт. С годами многие умнеют, а кто-то наоборот

777maxim

ПОШЛЯТИНА

kedrinanatali

Фото огонь🔥 Наташа, ты потрясающая❤️❤️❤️

annalebedeva724

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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