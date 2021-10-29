Анна Семенович устроила съёмки в стиле БДСМ, доказав, что из любого парня сделает подкаблучника

41-летняя певица, славящаяся своими пышными формами и женственными образами, решила перевоплотиться в роковую даму в стиле БДСМ. Анна Семенович надела короткий "огненный" парик, чёрный костюм с эффектным декольте и чокер на шею. Также звезда сделала контрастный макияж и захватила с собой плётку.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Яркими кадрами артистка поделилась в "Инстаграме", где рассказала, что для неё значит желанная женщина. Оказалось, что это "немного извращенка", уважающая себя.

Для меня истинная женская сексуальность — это харизма 🔥

Тот огонь, который горит в сердце, это эксклюзивность и блеск в глазах.

Немного хулиганка, немного извращенка, немного добрая и в меру стервозная 😜

Но главное — любящая жизнь и уважающая себя ❤️ Анна Семенович

Фото © Instagram / ann_semenovich

Такой образ Анны не мог остаться незамеченным, и поклонники засыпали её комментариями. Многим пользователям пришёлся по душе "дерзкий" эксперимент певицы, которой, по их мнению, точно пора замуж.

Образ огонь просто 🔥🔥🔥 whitesaharok

Красавица какая! Роковая красавица! Желаю Вам большого женского счастья! inna.6146

Фото © Instagram / ann_semenovich

Женщина-вамп — роковая и свободная!👍🤗🤗🤗😍🌷🌷🌷 nataliiatsibina

Точно пора замуж! eugenykomendantov

Однако Семенович превратилась в "БДСМ-повелительницу" не просто так, а для съёмок клипа на песню "Ищу мужа", премьера которого состоится 11 ноября. В нём также приняли участие друзья звезды: певец Митя Фомин и блогер Вадим Богач, которым и досталось плёткой от скучающей "женщины средних лет", пишет Starhit. При этом в конце съёмок блогер вручил Анне дорогой подарок — Rolex за пять миллионов рублей.