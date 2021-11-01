Экс-муж Долиной, от которого она ушла к молодому гитаристу, рассказал о её пластических неудачах

В жизни 66-летней Ларисы Долиной наступил новый период, который она начала с кардинального преображения. Звезда сбросила более 20 килограммов, привела себя в порядок и снова блистает на публике. Именно в этот момент на горизонте объявился бывший муж певицы — гитарист и продюсер Виктор Митязов. Он рассказал публично о том, что артистка и ранее экспериментировала с внешностью, раз за разом обращаясь к пластическим хирургам.

Рад, что сейчас она смогла резко похудеть не в результате пластических операций, которых за свою жизнь сделала немало, а благодаря силе воли и диете. Это лучше, чем липосакция. Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. Уж я-то видел, как настрадалась от них Лариса Виктор Митязов

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Впервые певица сильно похудела ещё в конце 90-х. Однако, по словам экс-избранника, после липосакции килограммы всё равно возвращались, пишет kp.ru. А вот страдания процедура приносила довольно серьёзные: Долиной приходилось неделями восстанавливаться, пропуская работу. "Я, конечно, её навещал. Без содрогания смотреть на её синяки и мучения было невозможно. Страдала очень. Плакала. Встать первое время вообще невозможно. А лежать на спине уже тоже нет терпения и мочи. На живот повернуться нельзя", — поделился воспоминаниями Митязов, отметив, что экс-супруга не только откачивала жир, но и подтягивала грудь и делала другие улучшения.

Лицо тоже делала. С подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно было. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки. Вмешательство в организм всё равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью Виктор Митязов

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Виктор говорит, что рад тому, насколько похорошела его бывшая, но разрыв с ней явно отдаётся болью в его душе до сих пор. Продюсер стал второй серьёзной любовью певицы, с которой они вместе прожили десять лет. Это была долгая страсть, постепенно перетёкшая в желание Ларисы попробовать что-то новенькое. Влюблённые не оформили отношения официально и не завели детей. И в итоге 42-летняя Долина увлеклась бас-гитаристом Ильёй Спицыным, который был моложе певицы на 13 лет. От Митязова она ушла в 1998 году.

Я был готов делить её с другим, потому что было жаль терять всё, что нарабатывалось многие годы. Лариса уже жила со Спицыным, а я ещё год работал её продюсером. В отличие от Спицына, я всегда все силы тратил только на неё. Вкладывал деньги в её репертуар. К сожалению, под давлением нового любовника Лариса меня уволила. Сказала: "В раскрутке и продюсировании не нуждаюсь". <...> Настолько там было, видимо, всё хорошо в постели, что она даже на карьеру закрыла глаза Виктор Митязов

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Сама Долина в одном из интервью рассказывала, что влюбилась в Илью без памяти и ничего не могла с собой поделать. При этом у музыканта были жена и годовалый сын.

Нас с Витей крепко связывала работа, но когда вдруг на горизонте возник Илья, то я почувствовала, как много мне не хватало в жизни как женщине. Я бы, наверное, не решилась на такой крутой поворот, если хотя бы чуточку сомневалась в себе или в Илье. Прошло достаточно времени и встреч, чтобы мы поняли: это не роман и не интрижка. Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая, может быть, бывает лишь раз в жизни Лариса Долина

Фото © Instagram / larisa.dolina.official