Что скрывает звезда "Тайны Лилит" Александра Власова и почему её так полюбили читатели журналов для взрослых

Российский детектив "Тайна Лилит", который выходит на канале "Россия-1", стал самым популярным сериалом телевизионной недели (данные за период 18–24 октября), сообщает Mediascope. Зрители уже ознакомились с 16 сериями. Главную роль исполняет молодая, набирающая популярность актриса Александра Власова. Вместе с рейтингами растёт и количество вопросов, касающихся личной жизни артистки. Скелеты в шкафу девушки нашлись довольно быстро. Как говорится, "Гугл" помнит всё... даже то, что самой Александре, скорее всего, хотелось бы забыть.

Власову уже заметили в "Молодёжке", "Большой игре", "Регби" и других довольно популярных сериалах. Но начинала артистка с незначительных проектов — рекламы таблеток для посудомоечных машин или обнажённых съёмок для мужских журналов...

В далёком 2014 году читатели журнала Maxim были покорены новой моделью. Девушка снималась в белье и без него в тёмной комнате, а позы красотки только подчёркивали её потрясающую фигуру. Это была Александра Власова, которая внезапно решила сменить профессию, отбросив образование юриста в МНЮИ. Девушка училась в Нью-Йоркской академии киноискусства и Школе драмы Германа Сидакова. Но армию фанатов нужно было как-то нарабатывать, и к рекламам и маленьким ролям в популярных сериалах добавился подиумный моделинг (девушка участвовала в Неделе моды) и фотосессии 18+.













Судя по комментариям под роликом от журнала Maxim, не все спустя годы оценили такие откровенные кадры. У Александры на телевидении создался нежный и светлый образ, а подобные фото не вписываются в эту историю. Сейчас откровенные снимки и видео сложно найти в свободном доступе, всюду попадаются нерабочие ссылки или битые файлы, как будто кто-то пытался их удалить, но у девушки за эти годы успела появиться своя аудитория, и старые фото появляются снова и снова.

Фото © Instagram / alexandravlasova и photo_kravchenko

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Фото © Instagram / alexandravlasova и alyonaroman.ph

По словам самой актрисы, это был первый опыт, когда она публично разделась. Даже когда она едва не погибла с подругой в пожаре, вся одежда осталась на Александре. "Я как-то готовила у подружки, и у нас плита взорвалась. Правда, я в одежде готовила, поэтому эффектно выбежать на улицу голой у меня не получилось. У плиты внизу было такое отделение для сковородок. И оказалось, что парень подружки додумался туда положить баллончики с краской", — поделилась она в интервью журналу Maxim.

Фото © Instagram / alexandravlasova и gregory_egv

Даже для фильмов актриса обнажаться не спешит. Любая откровенная или голая сцена должна иметь какой-то смысл для картины. "Это должно быть оправдано идеей фильма. Если можно что-то прикрыть, то лучше прикрыть", — призналась тогда Александра, которой такое мнение не помешало принять участие в съёмке 18+.

Фото © Instagram / alexandravlasova

Как к таким способам продвижения относился законный супруг артистки? Это вопрос, который ей пока никто не задавал. Известно, что супругом Саши является телеведущий Артём Хворостухин. Совместные фото с возлюбленным появляются в инстаграме девушки нечасто, однако своего семейного положения пара не скрывает. В аккаунте ведущего снимков с женой не больше.

Фото © Instagram / alexandravlasova