Что скрывает звезда "Тайны Лилит" Александра Власова и почему её так полюбили читатели журналов для взрослых
Раньше девушку знали как модель, которая могла погибнуть от беспечности своего приятеля.
Фото © Kino-teatr.ru / maximonline.ru
Российский детектив "Тайна Лилит", который выходит на канале "Россия-1", стал самым популярным сериалом телевизионной недели (данные за период 18–24 октября), сообщает Mediascope. Зрители уже ознакомились с 16 сериями. Главную роль исполняет молодая, набирающая популярность актриса Александра Власова. Вместе с рейтингами растёт и количество вопросов, касающихся личной жизни артистки. Скелеты в шкафу девушки нашлись довольно быстро. Как говорится, "Гугл" помнит всё... даже то, что самой Александре, скорее всего, хотелось бы забыть.
Фото © Kino-teatr.ru
Власову уже заметили в "Молодёжке", "Большой игре", "Регби" и других довольно популярных сериалах. Но начинала артистка с незначительных проектов — рекламы таблеток для посудомоечных машин или обнажённых съёмок для мужских журналов...
Фото © Maximonline.ru
В далёком 2014 году читатели журнала Maxim были покорены новой моделью. Девушка снималась в белье и без него в тёмной комнате, а позы красотки только подчёркивали её потрясающую фигуру. Это была Александра Власова, которая внезапно решила сменить профессию, отбросив образование юриста в МНЮИ. Девушка училась в Нью-Йоркской академии киноискусства и Школе драмы Германа Сидакова. Но армию фанатов нужно было как-то нарабатывать, и к рекламам и маленьким ролям в популярных сериалах добавился подиумный моделинг (девушка участвовала в Неделе моды) и фотосессии 18+.
Судя по комментариям под роликом от журнала Maxim, не все спустя годы оценили такие откровенные кадры. У Александры на телевидении создался нежный и светлый образ, а подобные фото не вписываются в эту историю. Сейчас откровенные снимки и видео сложно найти в свободном доступе, всюду попадаются нерабочие ссылки или битые файлы, как будто кто-то пытался их удалить, но у девушки за эти годы успела появиться своя аудитория, и старые фото появляются снова и снова.
Фото © Instagram / alexandravlasova и photo_kravchenko
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Фото © Instagram / alexandravlasova и alyonaroman.ph
По словам самой актрисы, это был первый опыт, когда она публично разделась. Даже когда она едва не погибла с подругой в пожаре, вся одежда осталась на Александре. "Я как-то готовила у подружки, и у нас плита взорвалась. Правда, я в одежде готовила, поэтому эффектно выбежать на улицу голой у меня не получилось. У плиты внизу было такое отделение для сковородок. И оказалось, что парень подружки додумался туда положить баллончики с краской", — поделилась она в интервью журналу Maxim.
Фото © Instagram / alexandravlasova и gregory_egv
Даже для фильмов актриса обнажаться не спешит. Любая откровенная или голая сцена должна иметь какой-то смысл для картины. "Это должно быть оправдано идеей фильма. Если можно что-то прикрыть, то лучше прикрыть", — призналась тогда Александра, которой такое мнение не помешало принять участие в съёмке 18+.
Как к таким способам продвижения относился законный супруг артистки? Это вопрос, который ей пока никто не задавал. Известно, что супругом Саши является телеведущий Артём Хворостухин. Совместные фото с возлюбленным появляются в инстаграме девушки нечасто, однако своего семейного положения пара не скрывает. В аккаунте ведущего снимков с женой не больше.
Супруги вместе путешествуют по миру, во время чего Артём часто ведёт экстремальные шоу. Александре также близка эта тема. Она тоже увлекается различными небезопасными видами спорта. Впрочем, девушка осторожна. Во время съёмок шоу "Орёл и решка" во Владивостоке, где Власова выступала приглашённой ведущей, она не смогла прыгнуть с тарзанкой.
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