Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Актриса Екатерина Старшова, которую многие помнят и любят по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", на днях отпраздновала свой 20-летний юбилей. И теперь стало совершенно ясно, что от обожаемой малышки не осталось и следа. По крайней мере, внешне. С другой стороны, может быть, это и к лучшему — она не станет заложницей образа. Катя играла Пуговку с пятилетнего возраста, и хоть сериал закончился в 2013 году, девушку до сих пор преследуют фанаты.

Фото © Instagram / ekstarshova

С годами Катя сильно изменилась, это заметно по её инстаграму. Она стала обладательницей прекрасной фигуры, которую часто демонстрирует в модных нарядах, и любительницей стильного макияжа. С 2018 года девушка встречается со своим партнёром по танцам на льду и нередко делится общими фото. По всем признакам Екатерина Старшова уже не "папина дочка".

Фото © Instagram / papinydochki.fan и ekstarshova

Это не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше 4 лет. Просто в какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду Екатерина Старшова

Фото © Instagram / celebrity_notebook и ekstarshova

Вот только в душе Пуговка осталась такой же озорной и милой девочкой. Это, опять же, хорошо прослеживается в её публикациях в "Инстаграме". Катя часто веселится и дурачится с друзьями, выкладывает фото из гримёрок и с гастролей. В общем, карьера артистки развивается стремительно. С трёх лет она встала на коньки (спасибо родителям — профессиональным фигуристам), а позднее вступила в театр на льду "Алеко", где регулярно показывали представления.

Фото © Instagram / papinydochki.fan и ekstarshova

Фигурное катание помогло Кате, ведь из-за привитой дисциплины и физической подготовки девушка смогла устроиться в фитнес-клуб и преподавать детям танцы, растяжку и ОФП. А вот о карьере актрисы она решила позабыть.

Фото © Instagram / ekstarshova

Забавная Пуговка на деле оказалась очень прилежной и усердной ученицей с двумя золотыми медалями — Катя окончила старшие классы всего за год, чтобы больше времени посвятить подготовке к поступлению в МГУ. Хотя, казалось бы, зачем дополнительные усилия, ведь ЕГЭ артистка сдала отлично: химию и биологию — на 100 баллов, а русский язык — на 94.

Фото © Instagram / ekstarshova