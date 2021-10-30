Бывший муж Джиджи Хадид признался, что не раз бил тёщу, пока модели не было рядом
Теперь экс-участника One Direction ждут штрафы и курсы по управлению гневом.
28-летнего певца Зейна Малика обвинила в физическом насилии мать его девушки Иоланда Хадид. 57-летняя модель заявила, что звезда накинулась на неё во время ссоры, но правда оказалась гораздо хуже. По материалам дела, которое завели на экс-участника One Direction, парень четырежды нападал на маму Джиджи Хадид и один раз даже с силой швырнул её в шкаф, выкрикивая ругательства, пишет Elle.
Конфликт произошёл в конце сентября, когда Джиджи улетела в Париж на модный показ. В её отсутствие Иоланда приехала к Зейну и своей внучке Хай домой — на ферму в Пенсильвании неподалёку от собственного ранчо. Она не предупредила о своём визите, чем очень возмутила певца, который и так испытывал к ней неприязнь и раздражение. Он был уверен, что слухи о беременности Джиджи в прессу запустила именно Иоланда — и это в то время, когда молодая пара хотела тишины и уединения.
Фото © Instagram / yolanda.hadid и zayn
В итоге экс-участник One Direction начал кричать на мать своей девушки, чтобы та — "голландская женщина с низкой социальной ответственностью" — убиралась из дома и не трогала его дочь. Он даже принялся звонить в Париж Джиджи и требовать, чтобы она повлияла на мать. "Отрасти уже пару яиц и защити своего партнёра в собственном доме от своей же матери", — бушевал Зейн, прежде чем кинуться на Иоланду. Присутствовала ли годовалая Хай при этом скандале, не уточняется.
После этого Зейн и Джиджи разошлись, но продолжали совместно воспитывать дочь. Певец делал всё возможное, чтобы вернуть любимую, но та предпочитала концентрироваться на благополучии малышки. Артист пытался уладить дело с Иоландой миром, но та отказалась, придав конфликт огласке. На слушании Зейн Малик не стал отрицать вину, и суд обязал его заплатить штраф, пройти курсы по контролю гнева и программу по домашнему насилию, а также год не приближаться к Иоланде.
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