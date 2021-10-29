Муж Джиджи Хадид избил тёщу, когда модели не было дома

Известная модель и участница телешоу Иоланда Хадид обвинила 28-летнего Зейна Малика — экс-участника группы One Direction и парня одной из её дочерей Джиджи — в нападении. По словам 57-летней звезды, певец набросился на неё с кулаками во время ссоры, которая произошла у них не в первый раз. Отношения между почти родственниками накалялись с прошлого года, когда в прессе появились слухи о беременности Джиджи Хадид, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / gigihadid и zayn

Пара усиленно скрывала скорое пополнение в семье, и в сливе новостей таблоидам Зейн заподозрил жадную до внимания Иоланду. Родственники регулярно ссорились по этому поводу. Иоланда упрекала певца в том, что он скрывается от прессы и ведёт почти затворнический образ жизни, а Джиджи — как возлюбленная и мать их ребёнка — поддерживает его в этом и вредит карьере. Во время одного из таких споров, по словам 57-летней модели, Зейн и ударил её. Теперь Иоланда раздумывает, подавать ли на него заявление в полицию.

Фото © Instagram / yolanda.hadid

Зейн Малик прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что ссора действительно была, но до физической расправы дело не дошло. Он предложил матери Джиджи отказаться от своих слов и ложных обвинений. Сама Джиджи старается не вмешиваться в конфликт. Пара сейчас не вместе — причиной расставания стали постоянные скандалы Зейна с матерью модели. Модель не была официальной женой Малика, ранее они проживали гражданским браком.

Джиджи старается не вмешиваться в это. Она предпочитает сосредоточиться на воспитании ребёнка и просит оставить её в покое Официальный представитель Джиджи Хадид

Фото © Instagram / yolanda.hadid и zayn

Тем временем другие дети Иоланды — Белла Хадид и Анвар (а также его девушка — певица Дуа Липа) — отписались от экс-участника One Direction в "Инстаграме". Также Белла оставила многозначительное сообщение в соцсети: "Лучшее, что ты можешь сделать для меня, это работать над собой".

Фото © Instagram / gigihadid и zayn