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Если вы не найдёте на этом видео кота за 15 секунд, значит, вы типичный тиктокер

Хозяйка показала видео со спрятавшимся котом, и теперь усатого ищут миллионы пользователей.

29 октября, 14:22

Кадры из видео © TikTok / 5crazycats

Пользовательница "Тиктока" под ником 5 crazy cats выкладывает видео только со своими котами, которых у неё в доме целых пять. Но недавно один из них, по кличке Ларри, пропал. Девушка перевернула квартиру вверх дном, пока не заметила два хитрых глаза, следящих за ней.

Кадры из видео © TikTok / 5crazycats

Когда хозяйка поняла, где именно спрятался её кот, у неё произошло нечто вроде прозрения. Она решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и предложила им тоже разыскать кота на видео. Ролик быстро стал вирусным, набрав 7,3 миллиона просмотров. И пользователи признались, что найти мастера кошачьей маскировки Ларри без подсказок очень трудно.

Кадры из видео © TikTok / 5crazycats

Кадры из видео © TikTok / 5crazycats

Я уже начала думать, что его там нет и вы нас обманываете, чтобы мы смотрели видео снова и снова. И только когда я уже была готова сдаться, я случайно увидела кота...

Emileemattice

Да где же он? Даже комментарии нисколько не помогают

Cleanwith.kp

Умно! Восемь попыток, но я его всё-таки нашла!

Awesomevon51

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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