Если вы не найдёте на этом видео кота за 15 секунд, значит, вы типичный тиктокер
Хозяйка показала видео со спрятавшимся котом, и теперь усатого ищут миллионы пользователей.
Пользовательница "Тиктока" под ником 5 crazy cats выкладывает видео только со своими котами, которых у неё в доме целых пять. Но недавно один из них, по кличке Ларри, пропал. Девушка перевернула квартиру вверх дном, пока не заметила два хитрых глаза, следящих за ней.
Когда хозяйка поняла, где именно спрятался её кот, у неё произошло нечто вроде прозрения. Она решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и предложила им тоже разыскать кота на видео. Ролик быстро стал вирусным, набрав 7,3 миллиона просмотров. И пользователи признались, что найти мастера кошачьей маскировки Ларри без подсказок очень трудно.
Я уже начала думать, что его там нет и вы нас обманываете, чтобы мы смотрели видео снова и снова. И только когда я уже была готова сдаться, я случайно увидела кота...
Да где же он? Даже комментарии нисколько не помогают
Умно! Восемь попыток, но я его всё-таки нашла!
WOW-animals
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