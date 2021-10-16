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15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Котики — существа загадочные и очаровательные, а порой и вовсе ведут себя так, словно они прилетели с другой планеты покорять Землю. И им это удалось.

16 октября, 10:00

Фото © Reddit / Blep

"Он спит и даже не подозревает, что показал язык всем в этой комнате"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Ну вы только посмотрите на это. Никаких мыслей — одно блаженство"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Первая фотография моего кота. Только попробуйте сказать, что неудачная"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Нечего тут смотреть! Подумаешь, язык. Не видели, что ли?"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Этому парню уже 15 лет, но он всё ещё не против меня подразнить"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Даже не знаю, чему тут больше умиляться: лапке или высунутому язычку"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Я шёл в школу, увидел кота, а когда подозвал его, тот обернулся ко мне с этим выражением мордочки"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Моя старушка по кличке Лоскуток всё ещё большая любительница показать свой язык"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Знакомьтесь, Смит Смеагол! Надеюсь, он вам всем нравится. Только посмотрите, как величественно он высунул язык"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Сегодня ходил в кошачье кафе. Один милашка там весь вечер показывал мне язык"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Сначала она сделала "кусь", а потом смотрела на меня с высунутым языком"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Я даже не знаю, что он такого увидел... но вышло смешно"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Мой сосед вчера подобрал этого кота и сфотографировал его довольную мордашку с язычком"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Вчера ушёл мой самый раздражительный ангелочек. Даже с языком наружу выглядит сердито. Удачного путешествия, Принцесса 💖😾💖"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

"Это Стэн. Он выжил после того, как его сбила машина. Он счастлив и здоров, но теперь постоянно ходит с высунутым языком"

Фото © Reddit / Blep

Фото © Reddit / Blep

Едва ли кто-то сможет посмотреть фотографии выше, ни разу не улыбнувшись. А пользователи продолжают делиться своими "дразнящимися" питомцами в сабреддите Blep.

Хозяйка узнала из видео, что делает котёнок после её ухода, и больше не оставит его одного никогда

Хозяйка узнала из видео, что делает котёнок после её ухода, и больше не оставит его одного никогда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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