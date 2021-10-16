15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Котики — существа загадочные и очаровательные, а порой и вовсе ведут себя так, словно они прилетели с другой планеты покорять Землю. И им это удалось.