15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке
Котики — существа загадочные и очаровательные, а порой и вовсе ведут себя так, словно они прилетели с другой планеты покорять Землю. И им это удалось.
"Он спит и даже не подозревает, что показал язык всем в этой комнате"
"Ну вы только посмотрите на это. Никаких мыслей — одно блаженство"
"Первая фотография моего кота. Только попробуйте сказать, что неудачная"
"Нечего тут смотреть! Подумаешь, язык. Не видели, что ли?"
"Этому парню уже 15 лет, но он всё ещё не против меня подразнить"
"Даже не знаю, чему тут больше умиляться: лапке или высунутому язычку"
"Я шёл в школу, увидел кота, а когда подозвал его, тот обернулся ко мне с этим выражением мордочки"
"Моя старушка по кличке Лоскуток — всё ещё большая любительница показать свой язык"
"Знакомьтесь, Смит Смеагол! Надеюсь, он вам всем нравится. Только посмотрите, как величественно он высунул язык"
"Сегодня ходил в кошачье кафе. Один милашка там весь вечер показывал мне язык"
"Сначала она сделала "кусь", а потом смотрела на меня с высунутым языком"
"Я даже не знаю, что он такого увидел... но вышло смешно"
"Мой сосед вчера подобрал этого кота и сфотографировал его довольную мордашку с язычком"
"Вчера ушёл мой самый раздражительный ангелочек. Даже с языком наружу выглядит сердито. Удачного путешествия, Принцесса 💖😾💖"
"Это Стэн. Он выжил после того, как его сбила машина. Он счастлив и здоров, но теперь постоянно ходит с высунутым языком"
Едва ли кто-то сможет посмотреть фотографии выше, ни разу не улыбнувшись. А пользователи продолжают делиться своими "дразнящимися" питомцами в сабреддите Blep.
WOW-animals
15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах
сегодня в 08:00
Псу дали денег, чтобы он не лаял, но питомец на весёлом видео показал, что с ним так шутить не стоит
вчера в 11:02
Хозяина забрали в больницу, и трогательное видео с реакцией его кота заставляет утирать ручьи слёз
12 октября, 12:17
Комментариев: 0