Хозяйка узнала из видео, что делает котёнок после её ухода, и больше не оставит его одного никогда
Говорят, кошки — питомцы весьма своенравные и за своими хозяевами бегать не будут, но этот ролик — прямое тому опровержение.
Недавно в доме тиктокерши Эшли Лайла ashleighleyla из Лондона появился новый член семьи. Девушка завела котёнка породы рэгдолл, которая знаменита мягким характером и привязанностью к людям. Поначалу британка воспитывала пушистика и проводила с ним дни напролёт, но пришло время снова ходить на работу. Чтобы посмотреть, как малыш отреагирует на одиночество, Эшли придумала оставить телефон со включённой камерой в прихожей и ненадолго уйти. Девушка не подозревала, что увиденное разобьёт ей сердце.
Стоило Эшли закрыть дверь, пушистая малышка начала жалобно мяукать, словно призывая хозяйку скорее вернуться и взять её на ручки. А не дождавшись этого, обречённо села ждать владелицу у двери. И девушка, посмотрев трогательные кадры, решила больше ни за что не оставлять питомицу одну.
Официально заявляю, что я больше не оставлю её одну. Этот плач... Она просто села и стала ждать
Вместе с Эшли теперь за котёнка переживают тысячи пользователей TikTok, которых тоже растрогал ролик. Пользователи решили, что такой милой питомице обязательно нужна компания.
Ваш котёнок такой милый пухляш!
Пожалуйста, заведите ему дружочка. Два кота смогут развлекать друг друга
Я даже записывать такое видео не буду со своим котом, потому что увольняться с работы я не собираюсь...
WOW-animals
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