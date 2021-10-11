НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хозяйка узнала из видео, что делает котёнок после её ухода, и больше не оставит его одного никогда

Говорят, кошки — питомцы весьма своенравные и за своими хозяевами бегать не будут, но этот ролик — прямое тому опровержение.

11 октября, 15:10

Кадры из видео © TikTok / ashleighleyla

Недавно в доме тиктокерши Эшли Лайла ashleighleyla из Лондона появился новый член семьи. Девушка завела котёнка породы рэгдолл, которая знаменита мягким характером и привязанностью к людям. Поначалу британка воспитывала пушистика и проводила с ним дни напролёт, но пришло время снова ходить на работу. Чтобы посмотреть, как малыш отреагирует на одиночество, Эшли придумала оставить телефон со включённой камерой в прихожей и ненадолго уйти. Девушка не подозревала, что увиденное разобьёт ей сердце.

Кадры из видео © TikTok / ashleighleyla

Стоило Эшли закрыть дверь, пушистая малышка начала жалобно мяукать, словно призывая хозяйку скорее вернуться и взять её на ручки. А не дождавшись этого, обречённо села ждать владелицу у двери. И девушка, посмотрев трогательные кадры, решила больше ни за что не оставлять питомицу одну.

Официально заявляю, что я больше не оставлю её одну. Этот плач... Она просто села и стала ждать

Ashleighleyla

Кадры из видео © TikTok / ashleighleyla

Кадры из видео © TikTok / ashleighleyla

Вместе с Эшли теперь за котёнка переживают тысячи пользователей TikTok, которых тоже растрогал ролик. Пользователи решили, что такой милой питомице обязательно нужна компания.

Ваш котёнок такой милый пухляш!

Queen16700

Пожалуйста, заведите ему дружочка. Два кота смогут развлекать друг друга

Ymasminawi

Я даже записывать такое видео не буду со своим котом, потому что увольняться с работы я не собираюсь...

L.y.n.d.s.e.y_x

Коту доверили принести кольца к алтарю, и его нарядное фото стало лучшим за всю историю свадеб

Коту доверили принести кольца к алтарю, и его нарядное фото стало лучшим за всю историю свадеб

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1