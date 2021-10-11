Под Архангельском кот "изолировал" больную коронавирусом хозяйку на балконе

В Архангельской области кот умудрился запереть на балконе больную коронавирусом хозяйку. Вызволять женщину приехали пожарные в средствах защиты органов дыхания. Об этом сообщает Региональная диспетчерская служба.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 10 октября в деревне Горка- Муравьёвская Вельского района. Женщина, находясь на самоизоляции, вышла на балкон подышать свежим воздухом, и тогда кот каким-то образом запер дверь. При этом квартира была закрыта изнутри, а в замок был вставлен ключ. Поэтому открыть жилище снаружи не представлялось возможным. Выручила заложницу привычка носить с собой мобильный телефон — она позвонила в 112.

"Меня кот запер на балконе. Понимаю, что это смешно звучит, но вот что мне делать? И соседи не могут дверь в мою квартиру открыть. Ключи-то у них есть, да вот у меня изнутри ключи в замке оставлены. Я не знаю, как мне выбраться. Да и живу на четвёртом этаже. Даже если снять при помощи люльки — мне в квартиру не попасть", — посетовала женщина.

Стоит отметить, что на балкон хозяйка пушистика вышла одетой, накинула плед, поэтому риск замёрзнуть был невелик. На помощь хозяйке кота-бандита выехали пожарные. Они вскрыли дверь квартиры и выпустили заложницу с балкона. Всю операцию спасатели проводили в аппаратах защиты органов дыхания, а после провели дезинфекцию.