Врач поделилась лайфхаком, как правильно чихать

Настали холода, а вместе с тем на улицах всё чаще можно увидеть чихающих людей. В сегодняшнее непростое время от такой картины становится страшно людям вокруг. При ОРВИ и CoViD-19 наблюдается ещё и кашель, который может вовсе свести с ума какого-нибудь мнительного прохожего. О том, какие правила надо соблюдать при этих симптомах, в беседе с "Газета.ru" сообщила врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса "Сберздоровье" Марина Евсикова.

"Чихать нужно правильно: с открытым ртом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или в слуховые трубы. Но и на других она попасть не должна. Если вы чихаете или кашляете и у вас нет платочка, старайтесь прикрывать рот не ладонью, а локтем, так вы снизите вероятность заразить окружающих", — считает Евсикова.

Кроме того, врач настоятельно рекомендует менять маску после чиха, использовать одноразовые платочки действительно единожды, а после чихания или кашля помыть руки или использовать спиртовой антисептик. Ещё Евсикова посоветовала следить за влажностью воздуха дома, промывать нос солевым раствором не чаще одного-двух раз в день и пить полтора-два литра воды в день.