Бизнесвумен зарабатывала на липовых ПЦР-тестах в Москве, но её сдал обманутый любовник

Подробности истории, в которой переплелись любовь, предательство и "бизнес" на поддельных ПЦР-тестах, публикует телеграм-канал SHOT. Пара, переехавшая в столицу из Нового Уренгоя, решила организовать в Москве незаконный, но прибыльный и востребованный бизнес — экспресс-тестирование на коронавирус с выездом на дом и в самые сжатые сроки. 50-летняя Татьяна С. была одновременно и гендиректором клиники, и медсестрой, а её любовник Александр формально — соучредителем, а по факту — её водителем. Анализы брали без лицензии, а затем отправляли в стороннюю лабораторию или сами "рисовали" отрицательные результаты.

Со временем, как пишет SHOT, Александр на правах учредителя начал интересоваться выручкой, задавать Татьяне неудобные вопросы, в том числе о финансовых отчётах, которых он никогда не видел. Женщина убедила любовника, что весь его дискомфорт — это следствие усталости, и отправила его в отпуск. Отдохнув, Александр вернулся на работу и обнаружил, что Татьяна исключила его из бизнеса и жизни, а ещё и потребовала вернуть выплаченную ему зарплату — 700 тысяч (по документам всё это время деньги ему перечислялись как заём соучредителю). Брошенный и безработный, он пошёл в полицию.

Фото © Instagram / msk_leo_st

Татьяна заявила полицейским, что выгнала бывшего из бизнеса из-за его измены, а в её клинике тесты ПЦР не делают — из услуг только медосмотр, массаж и терапевт. Однако скриншоты из "Инстаграма" говорят об обратном: медучреждение неоднократно публиковало рекламные посты, обещая сделать тест за один день, да ещё и с выездом на дом.