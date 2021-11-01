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Каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату

А четверть опрошенных рассказали, что трудоустроились по объявлению или через кадровое агентство.

1 ноября, 20:45

Фото © Pixabay

Половина россиян нашли свою текущую работу по блату или рекомендации. Таковы итоги опроса, проведённого kp.ru.

Нашли работу по объявлению или через кадровое агентство 25% опрошенных. Ещё 23% заявили, что самостоятельно отслеживали открытые вакансии. А вот 14% вообще не искали работу, поскольку они так хороши в своей сфере, что работодатели сами "охотились" за ними. Были и те, кто отправился после учёбы на стажировку, а там им уже предложили трудоустройство.

Опрос показал, сколько россиян сменили работу из-за пандемии коронавируса

Опрос показал, сколько россиян сменили работу из-за пандемии коронавируса

"Я приехала на завод по распределению из института. Мне надо было отработать три года, а я задержалась на 35 лет", — рассказала одна из участниц опроса.

Ещё 6% россиян отметили, что трудоустроились через центр занятости населения.

Ранее россияне старше 45 лет рассказали, какую работу предпочитают. Согласно результатам опроса, 51% сотрудников в таком возрасте трудятся в режиме частичной занятости.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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