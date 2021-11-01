Каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату

Нашли работу по объявлению или через кадровое агентство 25% опрошенных. Ещё 23% заявили, что самостоятельно отслеживали открытые вакансии. А вот 14% вообще не искали работу, поскольку они так хороши в своей сфере, что работодатели сами "охотились" за ними. Были и те, кто отправился после учёбы на стажировку, а там им уже предложили трудоустройство.