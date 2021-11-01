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Минздрав получит более 10 млрд рублей на лекарства от ковида

По данным на 1 ноября, в России выявлено 8 554 192 случая CoViD-19.

1 ноября, 20:19

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Правительство утвердило выделение более десяти миллиардов рублей на лекарственные препараты для лечения коронавируса. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Минздраву России... бюджетные ассигнования в размере десяти миллиардов рублей, имея в виду обеспечение лекарственными препаратами", — говорится в документе.

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По данным на 1 ноября, в России выявлено 8 554 192 случая CoViD-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о разработке в России лекарства от ковида. Однако самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида глава государства всё же назвал вакцинацию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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