Минздрав получит более 10 млрд рублей на лекарства от ковида

Правительство утвердило выделение более десяти миллиардов рублей на лекарственные препараты для лечения коронавируса. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Минздраву России... бюджетные ассигнования в размере десяти миллиардов рублей, имея в виду обеспечение лекарственными препаратами", — говорится в документе.

По данным на 1 ноября, в России выявлено 8 554 192 случая CoViD-19.