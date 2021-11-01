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Эдуард Бояков покинул пост худрука МХАТ имени Горького после скандала с Бузовой

По словам режиссёра, написать заявление об уходе ему предложил новый директор театра Владимир Кехман.

1 ноября, 20:02
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков ушёл со своего поста. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

"Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — моё отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", — написал Бояков.

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Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и назвал три года на посту худрука театра радостными и содержательными. Бояков пожелал МХАТу успехов и развития и пообещал позже рассказать о своих планах.

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Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг отмены в театре спектакля про Сталина с участием звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова не поверила.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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