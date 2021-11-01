Названа дата похорон диктора Игоря Кириллова
Погребение состоится на Новодевичьем кладбище.
Игорь Кириллов. Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович
Знаменитого диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище 2 ноября. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев.
"Завтра в 11:00 состоится отпевание Игоря Леонидовича Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а в 12:00 прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища, в 13:30 — погребение на Новодевичьем кладбище", — написал Сагалаев на странице в "Фейсбуке".
Напомним, Кириллов скончался 30 октября в возрасте 89 лет. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания. Коллега Кириллова Анна Шатилова рассказала, что незадолго до смерти он заразился ковидом в больнице.
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