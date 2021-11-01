Дания отказалась поддерживать "Северный поток – 2", несмотря на энергокризис
Премьер страны отметила, что выдача разрешения на его строительство была техническим моментом.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген по-прежнему не поддерживает "Северный поток – 2", даже несмотря на энергетический кризис.
"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока – 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", — сказала глава датского кабмина в беседе с ТАСС на полях конференции ООН по климату в Глазго.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем наметилась тенденция на снижение цен с небольшими скачками. Всё это происходит на фоне готовящегося запуска газопровода "Северный поток – 2". 10 сентября "Газпром" сообщил, что он полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
Комментариев: 0