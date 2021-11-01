Дания отказалась поддерживать "Северный поток – 2", несмотря на энергокризис

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока – 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", — сказала глава датского кабмина в беседе с ТАСС на полях конференции ООН по климату в Глазго.