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Дания отказалась поддерживать "Северный поток – 2", несмотря на энергокризис

Премьер страны отметила, что выдача разрешения на его строительство была техническим моментом.

1 ноября, 19:20
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2-872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген по-прежнему не поддерживает "Северный поток – 2", даже несмотря на энергетический кризис.

"Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока – 2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", — сказала глава датского кабмина в беседе с ТАСС на полях конференции ООН по климату в Глазго.

Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем наметилась тенденция на снижение цен с небольшими скачками. Всё это происходит на фоне готовящегося запуска газопровода "Северный поток – 2". 10 сентября "Газпром" сообщил, что он полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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