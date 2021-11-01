В Чувашии решили разработать QR-код для людей с большим количеством антител

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минцифры региона разработать QR-код для переболевших коронавирусной инфекцией с большим количеством антител. Данное распоряжение руководитель региона дал в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства.

"Он поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки отдельного цифрового инструментария по генерированию QR-кода для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесённым заболеванием", — говорится в сообщении на сайте главы республики.

По данным регионального Минздрава, коэффициент распространения ковида, показатели заболеваемости и смертности в республике по-прежнему остаются на высоком уровне. Однако, как сообщил глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов, в последние дни в республике отмечается хоть и небольшая, но положительная тенденция в плане стабилизации ситуации по коечному фонду и уменьшению количества госпитализированных в стационары. Кроме того, на выходных не снижались темпы вакцинации — в сутки прививалось от коронавируса порядка пяти тысяч человек.

"Если мы эти позитивные сигналы закрепим, то, конечно, с 8 ноября сможем смело двигаться дальше и реализовывать все намеченные планы", — подчеркнул Николаев.

Отмечается, что глава Чувашии на основании обращений граждан и бизнеса также дал поручение разрешить работу объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов в период нерабочих дней. Соответствующие изменения будут внесены в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики. Ранее сообщалось, что в Чувашии приостановят работу всех непродовольственных магазинов на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Добавим, что Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общепита. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от ковида граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, спа-салоны и массажные салоны, бани и сауны, бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.