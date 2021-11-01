В Правительстве России ввели QR-коды для участников очных совещаний

Участников очных совещаний в Аппарате Правительства РФ обязали предъявлять QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Михаила Мишустина Бориса Белякова.

"В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в Аппарате Правительства РФ введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание", — проинформировал он.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку регионов-"лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866).