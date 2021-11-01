Обвинённый в госизмене депутат Рады Кива задержан на шоссе в Киеве

В Киеве задержали депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву, которого обвинили в госизмене вскоре после того, как он поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Машину с оппозиционером остановили на Столичном шоссе.

В беседе с Pavlovsky News Кива подтвердил информацию о своём задержании. При этом нардеп ОПЗЖ заявляет, что никакого подозрения за госизмену он не получал и находится на месте задержания, чтобы дождаться адвоката. По словам Кивы, его остановили "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег". Он добавил, что полицейские не знали, кто находится в автомобиле. Депутат подчеркнул, что открытое против него уголовное дело о госизмене не повлияет на его политическую позицию.

"С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", — подчеркнул Кива.