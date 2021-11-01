Роспотребнадзор принял меры в регионах, где жители ждали результаты ПЦР-тестов до 6 дней
Попова выразила возмущение из-за того, что граждане столько времени могли оставаться без специализированной помощи.
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Роспотребнадзор принял жёсткие меры в отношении регионов, которые предоставляли результаты ПЦР-тестов на ковид в течение пяти-шести дней, а не в установленные сутки. В список попали Тверская, Пензенская и Челябинская области, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что пять-шесть дней человек остаётся без специализированной помощи. Ему нужно помогать, а у него ещё диагноза нет, правильного диагноза. Он в эти дни не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что по всем случаям проведены административные расследования и приняты достаточно жёсткие меры, которые должны быть приняты в подобных случаях.
Кстати, в России выявили три случая заражения штаммом "мю". Впервые он был обнаружен в Колумбии. На данный момент ВОЗ называет вызывающими беспокойство лишь четыре штамма ("альфа", "бета", "гамма", "дельта"). А вот варианты "лямбда" и "мю" медиками пока считаются просто "представляющими интерес".
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