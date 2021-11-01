Роспотребнадзор принял меры в регионах, где жители ждали результаты ПЦР-тестов до 6 дней

"Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что пять-шесть дней человек остаётся без специализированной помощи. Ему нужно помогать, а у него ещё диагноза нет, правильного диагноза. Он в эти дни не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".