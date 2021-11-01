Путин — о 40 тысячах заболевших коронавирусом в сутки: Такого никогда не было

Президент Владимир Путин оценил ситуации с распространением коронавируса в России как очень сложную. Речь об этом зашла на совещании по оборонной тематике в понедельник. По словам главы государства, такого числа заболевших никогда не было.

"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения — только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", — констатировал он.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве — 7103 человека за сутки. Также в тройку регионов-"лидеров" вошли Санкт-Петербург (3250) и Московская область (2866).