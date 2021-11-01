Путин — о заходе корабля США в Чёрное море: Можем посмотреть на него в прицел. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе первого из серии совещаний по оборонной тематике прокомментировал заход в Чёрное море корабля ВМС США Mount Whitney.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", — отметил глава государства.