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Путин — о заходе корабля США в Чёрное море: Можем посмотреть на него в прицел

Флагман Mount Whitney направлен Шестым флотом США для проведения операций с силами НАТО.

1 ноября, 12:41

Путин — о заходе корабля США в Чёрное море: Можем посмотреть на него в прицел. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе первого из серии совещаний по оборонной тематике прокомментировал заход в Чёрное море корабля ВМС США Mount Whitney.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", — отметил глава государства.

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Напомним, 1 ноября Шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. А 29 октября стало известно, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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