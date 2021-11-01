Молдавия завершит аудит долга перед "Газпромом" до мая 2022 года

Молдавии необходимо завершить аудит своего долга перед "Газпромом" до мая следующего года. Сразу после этого стороны начнут переговоры о погашении задолженности, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

"До 1 мая 2022-го будет подписано соглашение об урегулировании в пятилетний срок долгов [компании] "Молдовагаз" к "Газпрому" и "Факторинг финанс" за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра. До подписания этого соглашения Молдавия должна завершить независимый аудит своего долга", — сказал он на пресс-конференции.