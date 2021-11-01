Молдавия завершит аудит долга перед "Газпромом" до мая 2022 года
Ранее власти страны договорились с компанией о продлении газового контракта на пять лет.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Молдавии необходимо завершить аудит своего долга перед "Газпромом" до мая следующего года. Сразу после этого стороны начнут переговоры о погашении задолженности, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
"До 1 мая 2022-го будет подписано соглашение об урегулировании в пятилетний срок долгов [компании] "Молдовагаз" к "Газпрому" и "Факторинг финанс" за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра. До подписания этого соглашения Молдавия должна завершить независимый аудит своего долга", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".
Комментариев: 0