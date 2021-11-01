Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ до $400

Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ с 450 долларов до 400 долларов в декабре. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну по итогам переговоров с "Газпромом".

"Согласно утверждённой в обновлённом контракте формуле ценообразования, цена в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров. Далее цена будет падать. На декабрь мы прогнозируем цену менее 400 долларов за тысячу кубометров", — отметил он.