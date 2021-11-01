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Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ до $400

При этом стоимость топлива в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров.

1 ноября, 12:26

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ с 450 долларов до 400 долларов в декабре. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну по итогам переговоров с "Газпромом".

"Согласно утверждённой в обновлённом контракте формуле ценообразования, цена в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров. Далее цена будет падать. На декабрь мы прогнозируем цену менее 400 долларов за тысячу кубометров", — отметил он.

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Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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