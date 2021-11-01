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В Кремле охарактеризовали новое соглашение с Молдавией по газу как взаимоприемлемое

А в понедельник "Газпром" уже начал поставки по новому контракту. В ноябре республика будет получать российский газ по цене около 450 долларов за тысячу кубов.

1 ноября, 09:40

Фото © Pixabay

Достигнутое между Россией и Молдавией соглашение по поставкам газа является взаимоприемлемым и взаимовыгодным. Такую оценку в беседе с журналистами в понедельник озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идёт о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины.

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Ранее министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около 450 долларов за тысячу кубов. Как отметил вице-премьер, позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент республики Майя Санду уже заявила, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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