В Совфеде предупредили об угрозе военного столкновения из-за действий НАТО в Чёрном море

Активизация НАТО у границ России осуществляется в условиях чрезвычайно сложной международной обстановки, которая становится всё более нестабильной и непредсказуемой. Об этом Лайфу рассказала сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди, комментируя ситуацию с проходом военного корабля США в Чёрное море.

"Переход флагмана шестого флота ВМС США Mount Whitney в Чёрное море для проведения операций с партнёрами по НАТО является очередным конфронтационным подтверждением агрессивной линии НАТО в отношении нашей страны. Все действия иностранных военных кораблей вблизи границ с РФ — контролируемые, обеспечено их сопровождение и наблюдение", — сказала она.

Сенатор отметила, что, пытаясь занять место генсека НАТО, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыто выступила с критикой в адрес Йенса Столтенберга, предложив перейти к более жёстким действиям в отношении России с использованием ядерного оружия. В результате, не думая о последствиях указанных агрессивных заявлений, якобы отстаивая "честь мундира", НАТО приступило к очередному витку напряжения с Россией.

"Мир находится на грани военного столкновения. Ситуация усугубляется тем, что по инициативе НАТО были разрушены создававшиеся многие годы все дипломатические механизмы военно-политического и военного сотрудничества, взаимного информирования двух сторон. Вся ответственность за последующие негативные последствия будет возложена на США и НАТО, но людям, живущим на нашей планете, легче от этого не будет", — заключила Ковитиди.