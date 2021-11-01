Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго

Президент России не будет выступать на климатическом саммите в шотландском Глазго, поскольку удалённое участие не предусмотрено форматом мероприятия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в рамках саммита пройдёт конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, для которой Путин уже записал обращение.