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Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго

Однако он уже записал видеообращение для участников конференции, рассказали в Кремле.

1 ноября, 09:22
<p>Фото © ТАСС / Паулин Евгений</p>

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Президент России не будет выступать на климатическом саммите в шотландском Глазго, поскольку удалённое участие не предусмотрено форматом мероприятия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что в рамках саммита пройдёт конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, для которой Путин уже записал обращение.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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