Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
Однако он уже записал видеообращение для участников конференции, рассказали в Кремле.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Президент России не будет выступать на климатическом саммите в шотландском Глазго, поскольку удалённое участие не предусмотрено форматом мероприятия. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что в рамках саммита пройдёт конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, для которой Путин уже записал обращение.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что разочарован "отсутствием де-факто" России и Китая на переговорах "Большой двадцатки". Американский лидер также заявил, что требуется продолжать концентрировать внимание на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия" в вопросах климата.
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