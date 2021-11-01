"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту

В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом", об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавско-российской компании "Молдовагаз".

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчёта цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", — сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Барбов.