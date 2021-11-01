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"Газпром" начал поставки газа в Молдавию по новому контракту

Стоимость топлива в этом месяце определяется согласно достигнутой на переговорах с российским поставщиком формуле.

1 ноября, 09:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом", об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавско-российской компании "Молдовагаз".

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчёта цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Барбов.

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Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. В дальнейшем будут проведены переговоры для установления графика платежей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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