Совравшая об изнасиловании 14-летняя москвичка пыталась легендой о нападении скрыть пьянку
Мама подростка рассказала сотрудникам, что во всём виноваты сериалы про бандитов из 90-х и дружба с плохой компанией.
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История 14-летней девочки, которую якобы изнасиловали в центре Москвы, — блеф и провокация, а всё из-за страха девочки вернуться домой в нетрезвом состоянии. Полицейские отсмотрели камеры и поняли, что в рассказы восьмиклассницы верить не стоит, пишет телеграм-канал SHOT.
В злополучный день школьница ушла тусоваться с подругами. Когда пришло время заканчивать алкогольное мероприятие, девочка посоветовалась с подружками и решила не ехать домой — побоялась реакции родителей. Тем временем мама начала разыскивать дочь примерно с 18:30, но её телефон был выключен. Когда девочка наконец явилась домой, то выдала легенду об изнасиловании. Рассказала, что на неё якобы напал мужчина азиатской внешности в маске и чёрной одежде. Родители поверили и пошли писать заявление. Полицейские выяснили, что эта история — одна большая фантазия подростка.
Мама школьницы попыталась оправдать поступок тем, что её дочь, видимо, пересмотрела сериалов про бандитов из 90-х, так как до этого она так не обманывала. А ещё родители пожаловались, что не справляются с трудным возрастом девочки и уже год не могут прервать её дружбу с плохой компанией.
Напомним, 14-летняя школьница утверждала, что её изнасиловали в Москве 31 октября около 18 часов вечера. По словам девочки, неизвестный принудительно затащил её в машину, якобы надругался над ней и отпустил. Однако после оказалось, что история с избиением и изнасилованием восьмиклассницы на проспекте Мира в Москве — не более чем плод бурной фантазии школьницы.
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