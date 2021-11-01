Совравшая об изнасиловании 14-летняя москвичка пыталась легендой о нападении скрыть пьянку

История 14-летней девочки, которую якобы изнасиловали в центре Москвы, — блеф и провокация, а всё из-за страха девочки вернуться домой в нетрезвом состоянии. Полицейские отсмотрели камеры и поняли, что в рассказы восьмиклассницы верить не стоит, пишет телеграм-канал SHOT.

В злополучный день школьница ушла тусоваться с подругами. Когда пришло время заканчивать алкогольное мероприятие, девочка посоветовалась с подружками и решила не ехать домой — побоялась реакции родителей. Тем временем мама начала разыскивать дочь примерно с 18:30, но её телефон был выключен. Когда девочка наконец явилась домой, то выдала легенду об изнасиловании. Рассказала, что на неё якобы напал мужчина азиатской внешности в маске и чёрной одежде. Родители поверили и пошли писать заявление. Полицейские выяснили, что эта история — одна большая фантазия подростка.