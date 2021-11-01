В Роспотребнадзоре назвали процент повторных заражений коронавирусом

Около 0,25% россиян, переболевших новой коронавирусной инфекцией, заболевают повторно. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Вопрос повторно заражающихся переболевших, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден — у нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших", — отметила она.

По словам Поповой, важно быть "твёрдо уверенным в том, что оба диагноза абсолютно истинны", то есть иметь на руках анализы, подтверждающие перенесённый коронавирус.

"Мы когда разбираемся очень детально, учёные наши института эпидемиологии центрального научно-исследовательского далеко не всегда видят в первом случае именно истинный ковид", — указала глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в России на сегодняшний день выявлены три случая заражения штаммом коронавируса "мю" и всего один случай заражения вариантом "лямбда". Доминирующим в нашей стране, как и во всём мире, остаётся вариант "дельта".