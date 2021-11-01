Умер советский сценарист и драматург Юрий Клепиков

В возрасте 86 лет скончался драматург Юрий Клепиков, написавший сценарии к фильмам Алексея Германа, Андрея Кончаловского и других режиссёров. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссёр и актёр Юрий Николаевич Клепиков", — говорится в сообщении.

Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1964 году — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров, а в 1967-м завершил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссёров при киностудии "Ленфильм". По его сценариям сняты такие картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "Мама вышла замуж" Виталия Мельникова, "О любви" Михаила Богина и многих других.

Юрий Клепиков был заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, кинопремии "Ника", а также Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Как отметили в Союзе кинематографистов России, сценарист был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино. Там также выразили глубокие соболезнования его родным и близким.